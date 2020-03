Книга за историята на отношенията между Кърджали и САЩ тръгна към читателите.Тя е издадена по случай тридесетгодишния юбилей на връзките на областния център със Съединените американски щати.Книгата е под наслов „Кърджали и Америка”.Неин автор е основателят и председател на сдружение „Приятели на САЩ”Валентина Иванова.

Първият екземпляр връчих на съветника по обществените въпроси, първи секретар в посолството на САЩ Дрейк Уейзърт, а по него изпратих една книжка с автограф на Нейно Превъзходителство Херо Мустафа.Това сподели за Кърджали бг вести Валентина Иванова.

Ето накратко и ретроспекцията на връзките между Кърджали и Америка:

Информацията за началото на българо-американските отношения в Кърджалийско е доста оскъдна, да не кажа почти никаква. Не знаем кога за първи път американски кракстъпва по нашите земи. Няма данни и кога нашенци се докосват до знания за американската култура и бит, нито кой е първият кърджалиец, видял Статуята на свободата. Знае се, че американски мисионери шетат из българските селища на Османската империя още от 1852г. и то в райони, доста близки до Кърджалийско, като Одрин и Гюмюрджина (Комотини).

В Държавния архив на Кърджали са запазени документи едва от 1927 г. Те разказват как през февруари Англо-американското дружество на квакерите(Социално ангажирана пацифистка християнска общност отанабаптисткия клон на протестантството, основана в Англия през 1650г.- бел. авт.)предоставя финансова помощ за закупуване на храни и дрехи за тракийските бежанци. В Ортакьой (Ивайловград) пристига квакерска мисия от две дами,Нанси Брантън и Мод Слатъри, която се включва в работата на организираната трапезария за изхранване на бедстващите. До края на същата година американската благотворителна Близкоизточна фондация (NearEastRelief) също помага на бежанците.

От онази далечна 1852 г. до днес се случват много неща, които променят както двете страни, така и отношенията между тях. Има периоди на сближаване, има и периоди на война. Почти половин век преди 1989 г. в тоталитарна България е насаждана превратна и изопачена представа за западните общества и особено за Съединените щати, но въпреки това българите запазват добри чувства към свободолюбивия и предприемчив американски народ и ценностите на американската демокрация.

Като учредител и председател на първата в България, след София, гражданска организация за приятелство със САЩ, създадена на 22 февруари 1990 г., съм очевидец и участник в редица събития, свързани с българо-американските отношения в Кърджалийски регион след 1989 г. Разказвам ги така, както ги преживях и почувствах.

Кэнтрш група „Сплав“

През1986 г., под крилото на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали се създава кънтри група „Сплав“, една от първите формации в България, изпълняваща американска музика. Групата набира популярност, реализира концерти в много градове в страната, както и в Уелс, Словакия и Англия, записва в БНР и БНТ. Освен основателите Димитър Хаджидимитров, Панчо Благоев, Станко Костадинов и Стоян Терзиев, през годините в групата участват Ралица Неделева, Снежана, Стефка, Десислава Гавраилова, Кирил Стоянов (Кирцата), Паско Николов, Джани Хармониката, Красимир Хопкинса, Иван Маринов (Мингата) и д-р Игор Куценок. Озвучител и „групи” на Сплав е Стоян (Чаната).

Подкрепа на прехода

През 1989 г. Конгресът на САЩ приема Закон за подкрепа на източноевропейските демокрации.Учредява се Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ), посредством Американската агенция за международно развитие(USAID). Той функционира 17 години и инвестира над 600 милиона долара като подпомага изграждането на демократични институциии пазарна икономика у нас. Впоследствие, от 2008 г., Фондация „Америка за България“ става наследник на фонда. БАИФ чрез компанията „Кеърсбек” създава на територията на община Кърджали две смесени предприятия: за фуражи в село Мост и за производство на яйца в с.Глухар.

През 1993 г. община Кърджали започва проект за приватизация на общинска собственост, изготвен от консултантската фирма „Кей Пи Ем Джи-Пийт Маруик”(KPMG–PeatMarwick) и финансиран от USAID.Той позволява общински обекти да бъдат закупени чрез явни търгове и чрез прилагане за първи път в Кърджали на схема за разсрочено плащане, даваща равен старт на инициативните предприемачи, независимо от тяхната моментна финансова обезпеченост. Този проект предложи справедлив и прозрачен метод на приватизация, какъвто повече не видяхме.

Предприемачите получават подкрепа от американския капитал чрез фонд „Микрокредитиране“, стартирал през 1998 г. като съвместна инициатива на Института за икономическо развитие „Сорос“-Ню Йорк, Обединена българска банка и Ресурсен център-София. Кърджалийският микрофонд действа от 2000 г. и раздава близо 140 кредита за 1,5 милиона лева, всичките успешни.

Днешното американско присъствие в кърджалийската икономикасе изразява в машиностроителното предприятие „Серта“(SERTA) ив производителя на машини за опаковане „Халойла“(HALOILA).

Гостувания и обмяна на опит

От началото на демократичните промени представители на американската администрация и специалисти от различни сфери посещават България.В Кърджали идват отUSAID, Националния демократически институт, Националния републикански институт, Университета „Делауеър“, Американската конфедерация на труда, Американската асоциация на юриститеи др.

На 27 април 1990 г. в Кърджали пристига Ричард Шифтър, помощник-държавен секретар на САЩ. Той се среща спредставители на различните партии и вероизповедания. И до днес това е най-високопоставеният държавен представител на Съединените щати, посещавал нашия град.

Най-дълго пребивавалата в Кърджали американка е Лиса Лилиарт от Индиана. От 1998 г. тяработи с ромите в Евангелската Петдесятна църква.

През 2016 г. в Кърджалийско за първи път стъпва американски войник. Представители на рота за гражданско военно сътрудничество от американската армия посещава Националния ученически център за военно обучение и спасителна дейност край с. Широко поле.

По програми на американското правителство стотици български специалисти посещават САЩ, включително и няколко кърджалийци. Първият участник в подобна програма през 1991 г. е тогавашният директор на областната дирекция на МВР Петър Георгиев. Следват наследникът му Димитър Ташев, Петър Бояджиев като председател на Сдружението за честни избори и граждански права, Михаил Гайдарджиев като директор на Териториалното данъчно управление, представителите на община Кърджали Тахир Халил от отдел „Земеделие“, Ася Добруджалиева, н-к отдел „Екология“, и Теньо Манолов, н-к сектор “Инвестиции и проекти“, Кирчо Павлов, н-к отдел „Гражданска защита“, компютърният специалист Петър Атанасов. Председателят на дружество „Приятели на САЩ“ Валентина Иванова пътува зад Океана като представител на неправителствена организация, а Вилдан Байрямова -в група журналисти.

Част от участниците в програмите на Държавния департамент учредяват първия в България Клуб на американските възпитаници (US Kardzhali Alumni Club) на 22 февруари2011 г.А през декември същата година Валентина Иванова представя България на учредителната конференция на Европейската мрежа на участвалите в такива програми ENAM (European Network of American Alumni Associations), проведена в столицата на Италия – Рим, наред с представители от 26 страни от Европа и Азия.

Кметът на Община Кърджали Исмет Саралийски и неговият заместник Петър Бояджиев заминават за САЩ по покана на тютюневия концерн„Сокотаб”. Следващата година градоначалникът е гост на Асоциацията на градските управи в Чикаго.Кметовете на Кърджали и Кирково Румен Димитров и Валентин Манев пътуват до САЩ по проект на фондация „Отворено общество“ за управление на водите на река Върбица, финансиран от германския Маршал фонд (The German Marshall Fund of the United States).

Областният управител на Кърджали Калин Примов посещава Флорида с още 15 държавни и общински служители и бизнесмени. Кметът Хасан Азис е включен в българската делегация, която участва в годишна среща на Асоциацията на американските кметове в Лас Вегас, Невада.

През 1996 г. съзтезателят от спортен клуб по кану-каяк „Арда“ Димитър Иванов участва в олимпиадата в Атланта, САЩ. През 2003 г.съотборникът му Мариян Димитров заминавана световното първенство в Атланта и остава там като емигрант.

Акордеонист Нешко Нешевпътува на тримесечно турне в САЩ и Канада с групата на Иво Папазов.

Инж. Иван Владимиров става член на Националното географско дружество на САЩ.След като 10 години е абонат на списание „Нешънъл Джиографик“ (National Geographic), през 1995 г.той посещава централата на дружеството във Вашингтон.

През последните години десетки ученици от Кърджали участват в програма„Кенеди Лугар“ (Youth Exchange & Study–YES) и в Трансатлантическата лятна програма „Бенджамин Франклин“като учат в гимназия в САЩ за една академична годинаи живеят в приемни семейства. А много кърджалийци, които са студенти в български университети, получават шанса да работят през лятото по програмата WorkandTravel.Културен мост между двата народа са и стотиците наши студенти, обучаващи се в американски университети.

Най-здравата и жива връзка между двете държави осъществяват българите, които през годините се установяват в различни американски градове. Най-голямата кърджалийска диаспора в момента е в Чикаго. Този процес се ускорява след 1993 г., когато Държавния департамент на Съединените щати включва България в правителствената програма за разнообразяване на имигрантския поток, по-известна като Лотария „Зелена карта".Освен това днес българите спокойно пътуват и като туристи, което беше немислимо преди 30 години.

Корпус на мира

Дългогодишно присъствие у нас има Корпусът на мира. Първата група негови представители пристига в България през 1991 г. В шест от седемте общини на област Кърджали работят45 доброволци от Корпуса на мира. Още с първата група пристига Джанис Хемпхил. Ентусиазираният доброволец Уолтър Силги създава за първи път в нашия град детски отбор по бейзбол, като сам купува необходимата екипировка. От САЩ той доставя оборудване и технологии и открива цех за американски понички (донати). В Корпуса на мира започват да го наричат „М-р Донат“.Аниса Полсън пък показва рисунки на деца от Момчилград в Белия дом по време на посещението на българския президент Петър Стоянов.Васи Тонева е първата доброволка от български произход в Корпуса на мира, изпратена е в Момчилград. Родена е в София, но на 4-годишна възраст заминава с родителите си да живее в щата Монтана. Гейл Шулимсън и Джоди Стюърт изготвят проект за изграждане на Центърът за рехабилитация на деца с увреждания и намират финансиране от частната американска фондация „Доротея Хаус Рос”.

На втория си рожден ден Дружество „Приятели на САЩ” посреща първия директор на Корпуса на мира за България Азедин Даунс и съпругата му.

През 2011 г. по идея на Дружество „Приятели на САЩ“ над 300 ученициот 6 общини на Област Кърджали отбелязватс шествие и концерт 20-години от началото на съвместната си работа с Корпуса на мира. Гост е административният директор на Корпуса за България Джейсън Бенет.

Фулбрайт

След оттеглянето на Корпуса на мира от България през 2012 г., различни преподаватели и съветници по образователни въпроси работят в кърджалийски училища по програма на Комисията за българо-американски образователен обмен „Фулбрайт“, която функционира от 1993 г. В Кърджали по тази програма пристигатМора Дъфи, Патрик Ларсън, Никол Пилар, Джилиан Андерсон, Колин Пауъл,Ирма Кочер, Майкъл Дийгън и др.

На 28 февруари 2007 г. посланикът на САЩ Джон Байърли открива в офиса на Дружество „Приятели на САЩ” Информационен център на Комисия „Фулбрайт”.

През 2009 година Мюжде Мюмюн от Кърджали завършвамагистратурата си по китаистика в Колумбийския университет в Ню Йорк като стипендиант на Комисия „Фулбрайт”.

Американска помощ

През трудните години на българския преход американското правителствои неправителствени организации изпращат хранителни продукти, медикаменти, учебни помагала, дрехи, техника и др. за стотици милиони левове. Американският посланик Хю Кенет Хил дарява линейки на Джебел. Полицията в Кърджали получава джип и лек автомобил.

Фондация „Отворено общество” отпуска милиони левове за социално-слаби деца в региона във вид на хранителни продукти и учебни помагала. Хуманитарна помощ, осигуряванаАмериканската агенция за международно развитие(USAID)подпомагадеца и пенсионери над 65-годишна възраст.

През 2002 г. вКърджалийската болница пристигат медицинска апаратура, консумативи и лекарствана стойност от 158 000 щ.д.отФондация „Директна международна помощ” от Санта Барбара, Калифорния. През 2003 г. неправителствената организация„Америкеърс” изпращаантибиотици, дезинфектанти и консумативи.

В тежката зима на 1996-1997 г. в България пристигат животоспасяващи лекарства на стойност един милион долара по Програма „Надежда“, одобрена от Конгреса на САЩ. Част от тях, за близо 80 000 долара, са предоставени накърджалийската болница.

Побратимени градове

Идеята Кърджали да се побратими с някой град в САЩ се ражда на 17 октомври 1990 г. при първото посещение на американски посланик в града. На среща с „Приятели на САЩ“ Хю Кенет Хил обяснява, че съществува програма на Държавния департамент, стимулираща подобен род връзки. Когато посланик Хил идва отново през 1992 г. на разговорите присъстват кметът Исмет Саралийски и дорадовеолците от Корпуса на мира Джанис Хемпхил и Едуард Джаксън.Дни след срещата Джанис написва писмо до губернатора на родния си щат Колорадо Рой Ромер, кметът на Кърджали също подкрепя идеята да се свържем с град Денвър. За съжаление, от американския град отклоняват предложението.

Нов опит за траен контакт, също неуспешен, прави кметът Исмет Саралийски при посещението си през май 1993 г. в гр.Белмонт, Калифорния.

Темата с побратимяването се възобновява през юли 2000 г., когато кметът Румен Димитров посещава гр.Салем, столицата на щата Орегон, и се запознава с колегата си Майк Суейни, който учи български език и мечтае да посети България. Минават месеци, но и този контакт пропада.

През ноември 2000 г. делегация от побратимения град Ист Стафордшир от Великобритания посещава Кърджали, като води и група от американския град Елкхарт, с който е посестрим. Тогава тримата кметове Денис Хептънстоун, Дейвид Милър и Румен Димитров подписват споразумение за тристранно сътрудничество. То става отправна точка за бъдещото побратимяване на Кърджали с Елкхарт, Индиана. Меморандумът се подписва при посещение на българска делегация в американския градна 8 ноември 2001 г. Тогава 20 деца от Фолклорния музикален танцов ансамбъл при Дома на културата с ръководител Васил Василев изнася концерти в „Елко Тиатър”, посетени от над 4000 души. През 2007 г. на подобен интерес се радват средношколците от хор „Мадригал сингърс“, пристигнали заедно с делегация, водена от Дейвид Милър.

Съвместни проекти и обмен на делегации са реализирани и при следващите кметове на Елкхарт Дик Мур иТимоти Нийс. От американския град получаваме дарения на книги икомпютри, изложба от детски рисунки, парична помощ от 8000 долара за Дома за медико-социални грижи за деца. Художниците Владимир и Павлина Чукич участват в традиционния артфестивал в Елкхарт. Джанет Кроунитър-Лийди, преподавател по керамика, провежда уъркшоп с ученици в Средно училище „Владимир Димитров–Майстора” в Кърджали.

През 2006 г. Даниел Делчев, ученик в 11 клас на Езикова гимназия „Христо Ботев“, заминава на едногодишно обучение в Елкхарт по обменна програма. Настанен е в семейство Шарлот Епълуайт. През 2010 г. Габриела Гавраилова, десетокласничка от СОУ “Отец Паисий”, продължава образованието си в тамошната гимназия Memorial High School и живее в дома на Дон и Кати Мартин.

При посещение в Кърджали през април 2007 г.кметът Дейвид Милър вижда строителството на новата улица „Вашингтон“. След завръщането си, той внася предложение парк в центъра на американския град да приеме името „Кърджали”. Церемонията по кръщаването се провежда на 20 юни 2008 г. и там присъства група от родопския град, водена от кмета Хасан Азис. Гости на тържеството са българският консул в Чикаго Александър Пейчев и журналистката Лин Кърк от вестник „България”, който излиза на български език в САЩ.

Улица „Вашингтон” е тържествено открита на 20 октомври 2008 г. в навечерието на Деня на Кърджали от кмета Хасан Азис и Рон Макким и Маргриет Слинкхард,представители на побратимения град Елкхарт.

През 2012 г. за 100-годишнината от освобождението на Кърджали в празника се включват представители от побратимените градове. От САЩ пристигат Маргриет Слинкхард и съпругът й Гуидо Мойман. Гост на тържественото заседание на местния парламент е министър-председателяна България Сергей Станишев.

В България се създават клонове на световни организации, тръгнали от САЩ, които изповядват общи за света ценности и допринасят за обогатяване на контактите. Ротари клубът в Кърджали е чартиран през 1996 г. Клуб „Лайънс” е официално приет в „Дистрикт 130“ - България през 2003 г. Мрежова академия „СИСКО“(CISCO) открива клон през 2001 г.Синдикалният регионален съюз „Подкрепа” отваря консултантски офис с помощта на Американския център за социална солидарност.

USAID подкрепямного дейности и проекти в България, в т.ч. в област Кърджали.По проекта „Демократична мрежа“ се създава Сдружението „Инициатива за развитие-Кърджали решава“. Институтът за устойчиви общности финансира проект на Фондация „Център на неправителствените организации”.Читалище „Обединение” реализира проект „Развитие на гражданските общности чрез мрежата на читалищата”. През последните години десетки проекти се подкрепят от Фондация „Америка за България“.

Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ в Кърджали и Астрономически клуб „Вега“ работис американскитефондации„Хемимонт“, „Америка за България“ и др. На лятната школа, която се провежда в курорта „Белите брези“ над гр.Ардино повече от 40 години, гостуват американски учени и студенти, някои от български произход. В различните издания участват Артур Кордон, водещ учен в областта на изкуствения интелект, Димитър Съселов, професор в Харвард;Патрик Маккъли и Антония Савчева, млади учени от „Харвард“ и Светлин Тасев, преподавател в Масачузетския технически институт(MIT), Момчил Молнар, завършил MIT, роденият в Кърджали Джелил Руфат.Основен спонсор на Школата през последните пет години е Фондация „Америка за България“.

От 2010 г. само за три години фондация „Глобални библиотеки“ на Мелинда и Бил Гейтс оборудва с 5400 компютъра библиотеки в 960 населени места в България. В област Кърджали се създават информационни центрове в 40 читалища и в Регионалната библиотека „Н.Й.Вапцаров“. Днес те продължават да функционират в мрежата на фондацията-приемник „Глобални библиотека – България“.

Дружество„Приятели на САЩ“

Една уникална за новата история на града организация – дружество„Приятели на САЩ“ – вече тридесет години дава своя принос за развитието на българо-американските отношения, устоявайки на обрати и сътресения. Тя е учредена на22 февруари 1990 г. и днесе единствената в България действаща гражданска структура за приятелство със САЩ.

Първата публична проява е на 30 март 1990 г. 120 приятели на САЩ се събират в Младежкия дом, Кърджали,, за да изслушат лекцията на географа от БАН Боян Бешевлиев. Присъстващите подкрепят започналата в София подписка за отмяна на указа за чуждите училища от 1948 г. и за възстановяване на Американския колеж.

Силна подкрепа дава посланик Хю Кенет Хил, който при първото си официално посещение в Източните Родопи на 17 октомври 1990 г. се среща в хотел-ресторант „Резиденция“с „Приятели на САЩ“. След негопочти всички ръководители на американската мисия посещават Кърджалиисе срещат с членовете на организацията.На 7 април 1994 г.посланикУилям Монтгомъри открива Българо-американския информационен център, в който и до днес се помещава офисът на Дружеството, където през годините работят доброволците от Корпуса на мираУолтър Силги, Ричард Фрийд и Гейл Шулимсън.През 2004 г. посланикът на САЩ Джеймс Пардю също се среща с членове на Дружеството при четиридневното си посещение в Кърджали. Той е първият американски дипломат, произнесъл реч на сесия на Общинския съвет.През 2010 г.посланик Джеймс Уорлик пристига специално за 20-годишния юбилей на„Приятели на САЩ“.Посланик Ерик Рубин пък отпразнува рождения си ден през 2017 г. в Кърджали в компанията на „Приятели на САЩ“.

Дружеството става и организатор на първото отбелязване в Кърджали на Международния ден на Земята, който се чества в цял свят като тръгва от САЩ през 1970 г. Следващата година „Приятелите на САЩ“ отново организират Деня на Земята. На стадион „Дружба“ повече от 2000 души се събират на концерт с участието на българските звезди Ваня Костова, Петя Боюклиева, Тодор Колев, Иван Балсамаджиев, Никола Анастасов, „Динамит брас бенд” и др

За първи път кърджалийци чуват за Свети Валентинот „Приятели на САЩ“. С помощта на доброволката Джанис Хемпхил те организираткарнавал за Хелоуин в Младежкия дом. Над 200 ученици, маскирани като различни герои, се състезават в различни забавни игри, пеят и танцуват. Свири кънтри група „Сплав“.

Важенмомент в дейността на Дружеството е съвместната му работа с Българо-американската асоциация със седалище във Вашингтон. Заедно събират информация за необходимите животоспасяващи медикаменти, които да се изпратят в България като хуманитарна помощ през 1997 г.Председател на Асоциацията в онзи момент е бившият посланик на САЩ в София и голям приятел на Кърджали Хю Кенет Хил. Конгресът на САЩ е одобрил 1 милион долара по Програма „Надежда”. Част отпристигналите лекарствапостъпва в кърджалийската болница. В-к „Нов живот“ съобщава, че животът на седем кърджалийци е спасен в болницата само за три месеца благодарение на лекарството „Стрептокиназа”, което се използва за лечение на остър миокарден инфаркт и е част от пристигналата американска помощ. Изпратих един вестник на Хю Кенет Хил и наскоро разбрах, че той все още го пази в архива си.

За съществуването на Дружеството научава и американският президент Бил Клинтън. При посещение във Вашингтон през 1997г.Валентина Иванова отнася подарък на президента - минерална друза от халцедон във формата на орел, разперил крила, намерена в недрата на Родопа планина. Идеята за този дар идва от информация в медиите, че президентът колекционира орли от различни материали и държави. Не след дълго в офиса на „Приятели на САЩ“ се получава благодарствено писмо от Белия дом, подписано от първия човек в Съединените щати.

През последните девет години „Приятели на САЩ“ организира Месец наАмерика през февруари. В проявите се включват стотици хора: деца,ученици, младежи и възрастни от Кърджали, Момчилград, Крумовград, с. Стремци. Във фотоизложбата „Аз видях Америка“ през 2017 г.със свои снимки участват кметът Хасан Азис и депутатът от Кърджали Цвета Караянчева (сега председател на НС). Гостуват Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб и бивш външен министър, арх. Димитър Андрейчин, доц. д-р Костадин Грозев от СУ „Св. Климент Охридски“, блус певецът Васко Кръпката, Максим Минчев, генерален директор , Иван Сотиров, председател на фондация „Приятели на Чикаго“ и бивш консул на България в Чикаго, доц. Пламен Антов и Иван Христов от Института за литература на БАН, книгоиздателката Мария Панчева и др.Като част от програмата на фестивала през последните три години при голям интерес се провежда конкурс за превод от английски на българскиезик за средношколци. Председател на журито е Анжела Родел, изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт“ в България, а членове – Алеко Дянков и Милена Попова.

Дружествто посреща два пъти музикални състави на Военновъздушните сили на САЩ в Европа: през 1992 г. - оркестър„Галакси“, а през 2009 г. -Рок групата „Директ хит“.В Кърджали гостуват и „посланиците на джаза“ - квартетътнаАри Роланд от Ню Йорк, и проспериращата младежка рокбанда от Сан Франциско АСИДИК.За 25-та годишнина на Дружество„Приятели на САЩ“ концерт изнасят блус и джаз певицата ДжанисХарингтън и китариста Дилън Вон.

За пръв път през 2015 г. Кърджали вижда истински индианец, койтодемонстрира характерни танци в американското шоу „Каубои и индианци - в музика и стих”.В Дома на културата със свои изпълнения излизат българската кънтри-певица Лили Друмева-О’Райли и американските изпълнителиГейл Стайгър и Ейми Окър от Аризона, индианецът от племето „Кроу” Хенри Рийл Бърд и акустичният дует Сам Майснър и Меган Смит от Лос Анжелис. Накрая всички заедно изпълняват българската народна песен „Моме Калино”. Присъстват и продуцентите Лари Бийл и Меги Критцер от Сан Франциско.

Професионалният американски баскетболист Джими Хънт гостува в Месеца на Америка през 2018 и 2019 г. Той провежда тренировки и демонстрационни мачове с ученически отбори.

Дружеството представябългари, живеещи в САЩ: фотографите Людмил Димитров и Светлана Бахчеванова, художниците Георги Кочев, роден вКърджали и работещ във Вашингон, и Кина Бъговска от Момчилград, живееща в Чикаго. През 2017 г. група американски художници, водени от Кина Бъговска, гостуват на община Кърджали.Те провеждаработилници в арт центъра в село Дъждовница и откриват съвместна изложба с кърджалийските си колеги в Керимовата къща.в Кърджали.

През 2003 г. по повод 100 години от установяване на дипломатически отношения между България и Съединените щати Дружество „Приятели на САЩ“ прави предложение улица в Кърджали да бъде наименувана напървия американски президент Джордж Вашингтон. Строителството й приключва през 2008 г. и на 20 октомври е открита от кмета Хасан Азис ипредставителите на побратимения Елкхарт Рон Макким и Маргриет Слинкхард.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като председател на дружество „Приятели на САЩ“ имахшанса да седя на една маса с помощник-държавния секретар на САЩ Ричард Шифтър на 27 април 1990 г. в Кърджали и със заместник помощник-държавния секретар Бей Фанг на 25 септември 2012 г. в София.Присъствах на авиошоу на „Тъндърбърдс”, световноизвестната демонстрационна група на ВВС на САЩ. На 11 май 2018 г. разговарях с американския астронавтд-р Ричард Линехан, участвал в четири космически полета. Срещата се състоя в резиденцията на американския посланик в София, където бяхме поканени с Агоп Узунбохосян, директор на Астрономическата обсерватория.

Като признание за дейността на Дружеството първият секретар по политическите и икономическите въпроси в Посолството на САЩ Брадли Фредън ми връчиюбилеен медал за принос в развитието на българо-американските отношения. А на 24 май 2017 г. кметът Хасан Азис менагради с плакет и грамота за дългогодишен доказан принос за обогатяване и популяризиране на културата в община Кърджали.

Българо-американските връзки в Кърджалийски регион са част от приятелските отношения, изградени между двете страни през последните три десетилетия. Радвам се, че Дружество „Приятели на САЩ“ има своя принос и заслуги в това отношение и ще продъжим да работим в тази насока.

