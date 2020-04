Пазарът в Кърджали затваря днес и след 16 април до второ нареждане

На светофар спира последен модел автомобил, оборудван със свръхнов компютър. Секунда преди да светне зелено с пълна скорост отзад се нацепва автомобил ЗАЗ. На екрана на бордовия компютър се изписва следното съобщение:

"New hardware device detected. Do you want to insall drivers? (Y/N)"