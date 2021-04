Тейлър Суифт подобри рекорд на "Бийтълс" в британската класация за албуми

Презаписаният албум на Тейлър Суифт "Fearless" оглави британската класация и така тя подобри рекорд на "Бийтълс", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Това е третият албум на американската певица, заел първото място за 259 дена (след "Folkore" на 31 юли и "Evermore" на 18 декември миналата година). Така се формира най-бързото натрупване на три албума начело на класацията в историята й.

Рекордът 54 години принадлежеше на "Бийтълс" с три албума начело на класацията за 364 дена през 1965 - 1966 година. Това са "Help!", "Rubber Soul" и "Revolver".

"Fearless (Taylor's Version)" е седмият албум на американската певица, оглавил британската класация. С продажби от 21 000 единици той подобри представянето на оригинала през 2008 г. Тейлър Суифт вече е трета сред дамите по брой албуми номер едно в британската класация. На първо място е Мадона с 12, следвана от Кайли Миноуг с осем.

Второто място в класацията заема певецът Джъстин Бийбър с албума "Justice", следван от певицата Дуа Липа с "Future Nostalgia".

Ариана Гранде е на четвърто място в британската класация за албуми с "Positions". Пети е Хари Стайлс с "Fine Line".

Британската класация на синглите оглавява "Montero (Call me by Your Name)" на Лил Нас Екс, следван от "Peaches" на Джъстин Бийбър в сътрудничество Даниъл Сизър и Гивион.