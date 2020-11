Американците излязоха по улиците - празнуващи победата на Байдън и протестиращи (видео)

Жителите на Вашингтон, окръг Колумбия, който силно подкрепи демократите, излязоха на улиците, за да празнуват, след като Джо Байдън беше обявен за победител в президентските избори. Филаделфия, Пенсилвания, бе огласена от клаксони и викове малко след като бе обявено, че Джо Байдън побеждава тук в събота сутринта. Хората, движещи се по Броуд Стрийт, главен път, който минава през сърцето на града, крещят, радват се и ръкопляскат. Работник, който почиства улиците, казва, че се чувства като че ли "Игълс“, футболния отбор на Филаделфия, е спечелил Супербоул. В Остин поддръжници на Байдън празнуват от едната страна на улицата, от другата протестират поддръжници на Тръмп. Междувременно стана ясно, че Байдън печели Невада и шестте му електорални гласа, довеждайки броя на гласовете на демократите до 290. Джо Байдън вече спечели президентските избори, сега добавя още гласове в Избирателната колегия, съобщава АП. Ако Байдън запази лидерството си в Джорджия, окончателните му гласовете ще бъдат 306, много над 270-те, необходими за спечелването на Белия дом.

Celebratory honking and cheering outside the White House right now pic.twitter.com/cRdawHqBlI — Vivian Salama (@vmsalama) November 7, 2020

Lots of honking and cheering on Broad street in Philadelphia. People are cheering from their cars pic.twitter.com/ebp1ISTo0u — Sam Levine (@srl) November 7, 2020

BREAKING: People are pouring into the streets in downtown Austin to celebrate Biden’s win. There are also protestors holding Trump signs. pic.twitter.com/M0fBY83c3g — Tony Plohetski (@tplohetski) November 7, 2020