Записаха сърдечния ритъм на син кит за първи път. Учените са шокирани

Най-големите създания в света могат да оцелеят само с два удара на сърцето в минута. Когато грабват хапка, сърцата им прескачат удар ... или понякога 30.

Това откри екип от морски биолози, след като за първи път записаха сърдечния ритъм на синия кит. Те поставят монитор на пулса на гърба на син кит край калифорнийския бряг и наблюдават как гигантското същество се гмурка и издига непрекъснато в продължение на близо 9 часа, като редува пълненето дробовете си с въздух и корема си с вкусни риби стотици метри под повърхността.

По време на тези дълбоки гмуркания сърдечната честота на кита диво се променя от до 34 пъти в минута на повърхността на едва два удара в минута на най-големите дълбочини - около 30% до 50% по-бавно отколкото очаквали изследователите.

Според ново проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, простият акт на хапване на хапка може да докара сърцето на синия кит до неговите физически граници и това може да обясни защо няма същества, по-големи от него на Земята.

Най-големите сърца на Земята

Сините китове са най-големите животни, за които се знае, че някога са живели на Земята. В зрялата си възраст сините китове могат да достигнат над 30 метра. Необходимо е голямо сърце, за да зарежда същество с такъв размер, макар всъщност да не е толкова голямо, както твърди градски мит - сърцето на един син кит тежало 180 килограма през 2015 г. и било с размерите на количка за голф.

Учените вече знаеха, че пулсът на синия кит трябва да се забавя на дълбочина. Когато бозайниците вдишат въздух и се гмурнат под вода, телата им автоматично започват да преразпределят кислорода: сърцата и мозъците получават повече O2, а мускулите, кожата и други органи получават по-малко. Това позволява на животните да остават под вода по-дълго на един дъх и води до значително по-ниска сърдечна честота от нормалната. Това е валидно и хората и за сините китове, обаче, предвид размерите на кита и уменията при гмуркане на повече от 300 м под повърхността, сърцата им многократно надхвърлят нашите лимити..

За да разберат колко много се променя сърдечната честота на синия кит по време на гмуркане, авторите на проучването следват група китове, които преди са изучавали в залива Монтерей, Калифорния, и маркирали един със специален сензор. Сензорът закрепен с четири вендузи, две от които съдържат електроди за измерване на сърдечния ритъм на кита.

Изследователите маркираха кита със сензора при първия си опит и там той остана за следващите 8,5 часа, докато китът се гмурнла и изплувал на десетки мисии за набиране на храна. По-голямата част от това време прекарал под вода: най-дългото гмуркане на кита продължило 16,5 минути и той достигнал максимална дълбочина 184 м. Китът никога не прекарал повече от 4 минути на повърхността, за да напълни белите си дробове.

Сензорът показва, че при най-големите дълбочини на всяко гмуркане сърцето на кита бие средно от четири до осем пъти в минута, с ниско ниво от едва два удара в минута. Между тези удари с нисък темп еластичната аортна артерия на кита бавно се свива, за да поддържа кислородната кръв бавно да се движи през тялото на животното, пишат изследователите.

Обратно, на повърхността сърдечната честота на кита се ускорява до мехури от 25 до 37 удара в минута, бързо зареждайки кръвоносната система на животното с достатъчно кислород, за да поддържи следващото дълбоко гмуркане. По време на тези бързи спирки на зареждане, сърцето на кита работело близо до физическите си граници, пишат авторите на изследването, малко вероятно е сърцето на кита да бие по-бързо от това.