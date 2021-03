Две номинации Оскар за румънската продукция на HBO Колектив

Документалният филм на HBO и режисьора Александър Нанау „Колектив“ получи две номинации за Оскар и ще се бори за статуетки в категориите „Най-добър пълнометражен документален филм“ и „Най-добър интернационален пълнометражен филм“, бе обявено вчера в рамките на номинациите за 93-те награди на Оскар. Победителите ще станат ясни на 26-ти април.

Ханка Кастелицова, копродуцент на филма, вицепрезидент на HBO Европа за документални филми, коментира номинациите, като сподели: „Развълнувана съм, че „Колектив“ бе признат по този начин. Имаме дълга традиция да си сътрудничим с Александър Нанау в HBO Европа, като румънския документален филм Колектив е нашият трети проект заедно. За мен беше невероятно да наблюдавам професионалния растеж на Александър през последните години, той се превърна в истински майстор на разказването на истории с похвата на наблюдението. Той е много трудолюбив и перфекционист; човек с изключително високи етични стандарти и аз искрено се радвам на този огромен успех с него и за целия ни екип. Преди няколко години номинация за „Оскар“ за източноевропейски филм изглеждаше като непостижима цел и съм щастлива, че „Колектив“ е доказателство, че си струва да мечтаем в големи размери. “

От своя страна Антъни Рут, ръководител на оригиналната продукция на WarnerMedia за EMEA, сподели: „Изключително съм щастлив за Александър и екипа на „Колектив “. Да бъдеш номиниран за Оскар е една от най-високите форми на признание, която един филм може да постигне и всички ние от WarnerMedia сме изключително горди от постигнатото от този мощен и въздействащ документален филм."

Румънският разследващ документален филм Колектив на режисьора и продуцент Александър Нанау и HBO Европа засяга темата за важността на разследващата журналистика през разкриването на най-мащабната злоупотреба в сферата на здравеопазването в Румъния. Припомняме, че на 30 октомври 2015 избухва пожар по време на концерт в клуб „Колектив“ в Букурещ. На място загиват 27 младежи, а 180 са ранени. Още 37 жертви с изгаряния умират в болниците в първите 4 месеца след пожара, въпреки че раните им не са били определени като животозастрашаващи. Документалният филм на носителя на „Еми“ Александър Нанау и HBO Европа проследява разследването на малък екип журналисти, към които се присъединяват лекаря Камелия Реою и Влад Войкулеску, временен министър на здравеопазването. Всички те, заедно с част от жертвите на инцидента, застават пред камерата, за да разкажат за едно от най-големите журналистически разследвания в румънската история, което води до преструктуриране на системата на здравеопазването в страната.

Пълен списък на номинираните в двете категории:

Категория „Най-добър пълнометражен документален филм“ (по азбучен ред): 15 селектирани

“Collective” (Magnolia Pictures and Participant) – directed by Alexander Nanau

“Crip Camp” (Netflix) – directed by James Lebrecht, Nicole Newnham

““The Mole Agent” (Gravitas Ventures) – directed by Maite Alberdi

“My Octopus Teacher” (Netflix) – directed by Pippa Ehrlich, James Reed

“Time” (Amazon Studios) – directed by Garrett Bradley

Категория „Най-добър интернационален пълнометражен филм“ (по азбучен ред): 15 селектирани

“Collective” (Romania) – directed by Alexander Nanau

“Another Round” (Denmark) – directed Thomas Vinterberg

“Better Days” (Hong Kong) – directed by Derek Tsang

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina) – directed by Jasmila Žbanić

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) – directed by Kaouther Ben Hania