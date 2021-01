Рапърът Па Салу оглави класацията "Звукът на 2021"

Класификация на водката в IT среда(продължение):

0.1л - demo

0.25л - trial version

0.5л - personal edition

0.7л - professional edition

1.0л - network edition

1.75л - enterprise

3л - for small business

5л - corporate edition

Бидон - home edition

"За из път" - Service pack

"Шкемче чорба на сутринта" - Recovery tool

Бира - patch

coca-cola, fanta, 7-UP - троянски вируси

запалване на цигара - internal ventilation

да ти стане лошо - buffer overflow

съня след пиенето - hibernation

обаждане от жената сутринта, за да разбере къде си- wake-on-LAN

махмурлук - system slow down and hang up

по едно за отскок на сутринта - system cleanup

Какво стана вчера, бе? - system is running low on memory