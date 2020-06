„Доза щастие“ е най-гледаният филм в HBO GO у нас за месец май

Повече българи са го предпочели, спрямо филми на Марвел и хитови сериали

Българската драма „Доза щастие“ отвя филмите на Марвел и застана на челно място по гледания в онлайн стрийминг платформата HBO GO у нас. Премиерата на заглавието бе на 17 май и то постига този успех само за 2 седмици присъствие в рамките на календарния месец. Разликата между първенеца и второто и третото заглавие в класацията е над 32%. “Доза щастие” изпреварва по гледания и топ 3 на сериалите за месец май - „Западен свят“ (1), „Милиарди“(2) и „Русалка“(3), като е гледан с 34% повече от най-популярния сериал на HBO за пролетния сезон.

По-рано от HBO България съобщиха, че в премиерната си седмица дебютната лента на режисьора Яна Титова бе с най-много гледания сред филмовите заглавия и от зрителите в Сърбия, Хърватия и още 4 територии, на които е достъпен.

Ето как изглежда класацията* на филмите за месец май на платформата HBO GO у нас:

Доза щастие

The Angry Birds: Филмът 2T (Тhe Angry Birds Movie 2)

Заразяване (Contagion)

Shazam!

Зубрачки (Booksmart)

Черната пантера (Black Panther)

Доктор Стрейндж (Doctor Strange)

Дамасцена: Преходът

Отмъстителите: Война без край Avengers: Infinity War

Пазителите на Галактиката 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

*представените данни са от официалния вътрешен месечен отчет за гледаемост на HBO Европа за периода 1-31 май, 2020



В топ 10 на зрителските предпочитания влиза и още едно българско заглавие, добавено в „Предложения от България“ в началото на май – „Дамасцена: Преходът“. Интересът към двете заглавия е положителна тенденция за гледането на стрийминг на съвременно българско кино. В селекцията на HBO предстоят да бъдат добавени още две заглавия в началото на август, като компанията ще ги обяви на по-късен етап.

Българските филми в HBO GO у нас са отделени в специална секция „Предложения от България“, като могат да се гледат легално онлайн по всяко време.