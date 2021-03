Първи снимки на Лейди Гага в House of Gucci на Ридли Скот

В този филм звездните имена не се изчерпват с Ридли Скот, Лейди Гага и Адам Драйвър.

Ал Пачино, Джаред Лето и Джеръми Айрънс играят членове на фамилията Гучи.

Засега имаме първата официална снимка с Лейди Гага и Адам Драйвър като Патриция Реджиани и Маурицио Гучи. Историята ще проследи отношенията помежду им, довели до развода им и, по-късно до убийството на Гучи, организирано от бившата му съпруга.

Филмът е базиран на книгата на Сара Гей Фордън The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, а премиерата му е насрочена за 24 ноември 2021 г.