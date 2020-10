Случаят "Енфийлд": Най-популярният полтъргайст на 20-ти век по Epic Drama

Вледеняващият нов минисериал в три части по Epic Drama, "Случаят Енфийлд“ (The Enfield Haunting) е вдъхновен от може би най-отразявания случай с полтъргайст, адаптация по книгата на Гай Лайън Плейфеър "Къщата е обсебена“ (This House is Haunted).

Със звезден актьорски състав, включително Тимъти Спол ("Хари Потър", "Речта на краля"), Матю МакФейдън ("Фрост/Никсън", "Гордост и предразсъдъци") и Джулиет Стивънсън (рожден ден на 30 октомври, "Ема", "Усмивката на Мона Лиза"), минисериалът дебютира в Дома на епичната драма на Хелуин и ще бъде излъчен там ексклузивно за цяла Централна и Източна Европа в три поредни нощи от 22:00 часа - на 31 октомври и 1 и 2 ноември.

Базиран на ужасяващи реални събития, които се случват в привидно обикновена къща в Енфийлд, Великобритания, през 1977 г. и са отразени в медиите по цял свят, "Случаят Енфийлд" разказва историята на Джанет Ходжсън (актрисата Елинор Уортингтън Кокс, "Господарка на злото"), 11-годишно момиче, тормозено от паранормална явление, което прониква във всяка стая на къщата.

Заедно с Джанет живеят самотната й майка Пеги Ходжсън (Роузи Кавалиеро, "Джейн Еър"), сестра й Маргарет (14 год.) и братята им – Джони, на 10 години, и Били, на 7 години. Призрачните неволи на сем. Ходжсън започват през август 1977 г.

Една нощ, след като Пеги слага децата да спят, чува шумно блъскане. Когато се качва горе да види какво става, Маргарет и Джанет й казват, че едно чекмедже необяснимо е прехвърчало през стаята и са се разнесли силни звуци от стените.

Обезпокоена, Пеги се обажда в полицията. Кагато пристигат двама полицаи, сами виждат как стол се пързаля по пода, без никой да го е докоснал.

В следващите години дори Обществото за Проучване на психоявления се ангажира с този случай, станал извънредно популярен. Морис Грос (актьорът Тимъти Спол), изтъкнат изследовател, е привлечен и полага огромни усилия да защити Джанет от странните тъмни сили, мотивиран до голяма степен от ненавременната смърт на собствената си дъщеря.

Към неопитния Грос се присъединява Гай Плейфеър (в ролята Матю МакФейдън), опитен изследовател на паранормалното. Заедно те се опитват да се справят с озадачаващите и ужасяващи събития на Грийн Стрийт 284.

"Случаят Енфийлд" по Epic Drama е само за вас, ако си мислите, че ръбът на фотьойла е най-сигурното място, където можете да изкарате Хелуин! От 22:00 часа, събота, 31 октомври.