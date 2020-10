Чревният микробиом и аутизмът са свързани

Екип от изследователи, свързани с множество институции в Китай, откри доказателства за дефицит на чревни микроби при деца, които развиват разстройство от аутистичния спектър (ASD). В своя доклад, публикуван в списанието Science Advances, групата описва изследването си на чревни микроби при деца с ASD и какво са открили.

Предишни изследвания вече предположиха, че проблеми с чревния микробиом могат да стоят зад появата на ASD при засегнатите деца, но какви могат да бъдат тези проблеми оставаше загадка. В новото изследване учените може би са направили още една стъпка към разрешаването на тази загадка.

Изследователи събрали проби от изпражнения от 39 деца с диагноза разстройство от аутистичния спектър, а също и от 40 деца, които нямат това разстройство. Но тъй като често има големи разлики в чревните биоми на хората, изследователите внимавали да изберат деца за изследването, които нормално биха имали сходни биоми поради възрастта, местоживеенето им и други фактори. Всяка от пробите е била подложена на метагеномно секвениране, за да се определи дали има забележими разлики между децата с ASD и тези, които нямат аутизъм.

Учените се фокусират конкретно върху 18 микробни вида, които преди са били свързани с ASD. По този начин екипът открива разлики в съотношенията на детоксикиращите ензими при децата с ASD в сравнение с тези, които не са. Усещайки, че са попаднали на нещо, изследователите допълнително тествали още 65 деца с ASD и открили същите резултати. Те предполагат, че разстройство от аутистичния спектър вероятно се развива при деца поради въздействието на микробиома на червата върху процеса на детоксикация в червата. И това от своя страна позволява на токсините от околната среда да навлязат в кръвта, където нараняват митохондриите в мозъчните клетки, което води до симптоми, свързани с ASD.

Изследователите признават, че се изисква повече работа, но също така и че вероятно е възможно да се създаде терапия, която подпомага процеса на детоксикация, като по този начин се насочва началото на ASD - или още по-добре, за преодоляване на елементите, които водят до проблеми с детоксикацията в първото място.

Mengxiang Zhang et al. A quasi-paired cohort strategy reveals the impaired detoxifying function of microbes in the gut of autistic children, Science Advances 2020. DOI: 10.1126/sciadv.aba3760