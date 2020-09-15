Навални публикува първи пост след комата

Алексей Навални публикува първия си пост в Instagram, след като излезе от кома.

Навални публикува снимка, на която е в болнично легло, заобиколен от семейството си и написа: "Все още не мога [да правя] почти нищо, но вчера можaх да дишам сам цял ден. Съвсем сам. Без никакъв вентил в гърлото. Много ми хареса. Това е удивителен, подценяван от мнозина процес. Препоръчвам го."

По-рано на 15 септември излезоха публикации, че Навални иска да се върне в Русия, след като се възстанови напълно. Опозиционерът е напълно наясно със състоянието си. Той също така е наясно какво му се е случило и къде се намира.

Поради прилошаване на Навални по време на полет от Томск до Москва самолетът направи извънредно кацане в Омск на 20 август. В болницата той бе приет в интензивно отделение и поставен с изкуствена кома. Според руското разследване в тялото му не са открити отрови. На 22 август Навални бе транспортиран в клиника "Шарите" в Берлин.

На 2 септември германските власти съобщиха, че военните токсиколози са открили следи от вещество от групата на Новичок в тялото на Навални. На 10 септември Навални бе изведен от медикаментозната кома. На 14 септември беше изключено апаратното дишане и той дори успя да стане от леглото.