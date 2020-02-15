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Неделното училище към храма "Св.Йоан Предтеча"става на 8 години

На 16 февруари, "Неделята на Блудния син", неделното училище ще отпразнува своя осми рожден ден - осем години път и живот в Христос.
На духовното празненството от 9:00 часа отец Николай ще отслужи Св. Божествена литургия и молитва за благопреуспяване на децата. След Богослужението на всяко дете и мирянин ще бъде раздаден скъпоценен дар, частица от облъчението на Свети Спиридон, епископ Тримитунтски Чудотворец. Заповядайте, скъпи приятели, деца и родители, на духовния ни бал, бъдете част от голямото ни семейство.

Отец Николай Величков

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