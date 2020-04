Кибермонархия с електронни пропуски в Москва (видео)

View this post on Instagram

Кибермонархия.Вы пропуск уже получили? CyberMonarchy. Have you already got a pass? * *Ролик не является действительностью, все совпадения случайны. #render #motiondesign #motiongraphics #adobeaftereffects #c4d #octane #robots #mediaart #render #design #cg #cgdaily #dailyrender #thegraphicspr0ject #thedailyproject #коронавирус #самоизоляция #cyberpunk #удаленка #covid-19 @motiondesigners @motiongraphics_p @motiongraphics_collective @howiseedatworld @vfx.guru @vfxnews @yandex_eda @yandex