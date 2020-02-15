Неделното училище към храма "Св.Йоан Предтеча"става на 8 години

Ще се стремите към известност и ще положите усилия, за да привлечете вниманието на околните. Възможно е да срещнете неразбиране по въпроси, за които стоите на твърди позиции, но няма да се разколебаете и ще продължите да отстоявате интересите си. Отговорете си сами на себе си доколко вие се съобразявате с техните и дали показвате добронамереното си отношение или давате воля на сарказма си.