Еминем неочаквано пусна нов албум (видео)

Отново. Приблизително 17 месеца след като шокира феновете си с неочаквания албум Kamikaze, рап титанът от Детройт се завръща с още един изненадващ албум

Без каквото и да е предвавителен анонс, Еминем обяви новия си албум в Instagram, което шашна дори последователите му.

Албумът с 20 парчета се казва "Music To Be Murders By" и вече е в Spotify. В YouTube се появи видеоклип на Darkness, после бе качена плейлиста на целия албум.

Албумът е вдъхновен от известния режисьор Алфред Хичкок и включва колаборации с Royce Da 5'9, Q-Tip, KXNG Crooked, Young M.A, Anderson. Paaak, Denaun, Black Thought и покойния Juice Wrld.