Хората с алтруистично поведение изпитват по-малко болка, отколкото останалите, установи екип изследователи, свързани с няколко институции в Китай. В своя документ, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences, групата очертава експериментите, които са провели с доброволци и какво са научили от тях.

Предишни изследвания показват, че участието в алтруистично поведение (проява на добротата към другите, без да очаквате нищо в замяна) може да накара хората да се чувстват добре. То кара мозъка да произвежда химикали като допамин, които засилват добрите чувства. Сега изследователите са открили, че включването в подобни дейности също може да притъпи усещането за болка.

За да научат повече за това как участието в алтруистично поведение може да повлияе на възприемането на болката, изследователите провели четири експеримента. В първия експеримент те помолили хората, които дават кръв след земетресение, да оценят колко ги боли от иглата; те също анкетирали хората, които дават кръв, когато няма скорошни бедствия. Те открили, че доброволците дарители след земетресението съобщават, че иглата боли, по-малко от другата група.

Във втори експеримент изследователите помолили доброволци да помогнат да преразгледат наръчник за деца мигранти, докато са на студено. Те открили, че тези доброволци съобщават за по-малко дискомфорт от студа, отколкото онези, които не участвали в преразглеждането на наръчника.

В трети експеримент изследователите сравняват онкоболни с болка, които готвят и почистват за други хора, с подобни пациенти, които правят това само за себе си. И отново откриват, че тези, които помагат на другите, съобщават за по-малко болка.

В своя последен експеримент изследователите помолили доброволците да дарят пари в помощ на сираци; те пребвало да отговорят колко много смятат, че дарението им помага на децата. След това всеки от доброволците преминал ЯМР сканиране, докато получавал токови удари. Изследователите съобщават, че тези, които са дарили, показват по-малък мозъчен отговор на шока, от тези, които отказват да дарят. Те откриват също, че колкото повече доброволец чувства, че дарението е помогнало на сираците, толкова по-малко мозъкът му реагира на шока.

Изследователите предполагат, че техните експерименти, когато се комбинират с резултати от други изследвания, показват, че алтруистичното поведение не само кара хората да се чувстват добре, но и намалява изживяването на болката.

Yilu Wang et al. Altruistic behaviors relieve physical pain, Proceedings of the National Academy of Sciences (2019). DOI: 10.1073/pnas.1911861117