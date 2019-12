Webster обяви думата на 2019 година

Американският речник на английския език Merriam-Webster, по-известен като речника Webster, определи думата they (те) за дума 2019. Тя е била търсена и коментирана през последната година забележително повече, особено за местоимение, пояснява Петър Соколовски, специален редактор на речника във видео на сайта на Merriam-Webster.

Според него това е следствие от промяна в начина на използване на думата.

В английския език липсва полово неутрално местоимение за единствено число, съответстващо на думите „всеки“, „някой“ ... От не толкова отдавна they се използва и по отношение на човек, чийто пол е небинарен, казва Петър Соколовски. Даже в последно време американската асоциация на психолозите препоръчва да се използва в единствено число they вместо he и she, когато полът е небинарен или лицето предпочита това местоимение.

През 2018 г. според речника на Уебстър думата на годината стана justice, коqто може да означава „справедливост“, "правосъдие", "съдия" и др.