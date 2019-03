Нова космическа мистерия: Откриха друга тайнствено потъмняваща звезда

Появи се нова космическа мистерия. Откриха друга звезда, която потъмнява и прави това по един наистина странен начин.

Светлината на EPIC 204376071, звезда само на 440 светлинни години от Земята, е блокирана до 80% за едно денонощие, а после за два пъти повече време възвръща блясъка си, съобщава ScienceAlert.

Това е огромно количество блокирана светлина! Дори и най-известното затъмняване на „извънземната мегаструктура“ на KIC 8462852, позната също като звездата Таби или звездата на Бояджиан, намалява само с 22 процента.

Но EPIC 204376071 става още по-интересна. Изведнъж потъмнява, стига до пик от 80%, после отново изсветлява, но по-бавно.

Това явление астрономите наричат окултация и в случая е асиметрично - излизането (егрес) на блокиращия светлината обект е два пъти по-дълго от неговото влизане (ингрес), както можете да се види на анимацията тук.

Кредит: Rappaport et al., MNRAS, 2019

"В тази работа докладваме за откриването на дълбока депресия на потока (от 80%) на EPIC 204376071, която продължава цяло денонощие", пишат изследователите в своя доклад.

Светлинната крива на EPIC 204376071 иначе е спокойна през цялото време на 160-те дни наблюдения по време на кампаниите К2 [Кеплер 2] С2 и С15.

Според статията, публикувана в списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, има няколко неща, които правят откритото събитие уникално. Това са непрекъснатото покритие с проби от потока на всеки половин час, много ясно очертаната асиметрия в профила на окултиране и слабата емисия, идентифицирана в широколентовия инфрачервен космически телескоп (WISE).

За разлика от звездата Таби обаче, загадката на EPIC 204376071 може да се окаже много по-лесна. Всъщност изследователите вече имат няколко идеи. За съжаление, никоя от тях не е извънземна мегаструктура, но въпреки това са доста интересни.

EPIC 204376071 е червено джудже, което го прави доста различно от Слънцето. То е само около 16% от масата на Слънцето, но около 63% от размера на Слънцето. Тя е бледа, блясъка ѝ е само 3 % от блясъка на Слънцето и има ефективна температура от около 3000 Келвина (на Слънцето е 5777 Келвина).

Така че звездата EPIC 204376071 е малка, неярка, с ниска маса и ниска температура. Също така е млада звезда, на около 10 милиона години. Тя може да е много активна, но обикновено е доста спокойна. Това са типични характеристики за червено джудже.

Кредит: Rappaport et al., MNRAS, 2019, Aizawa et al., The Astronomical Journal, 2017

През 2017 г. астрономите установиха, че наклонена пръстенна система, движеща се в орбита около обект, наречен KIC 10403228, би се нагодила към модела на окултиране. Може да видите кривата на блясъка на EPIC 204376071 отляво на изображението по-горе и на KIC 10403228 отдясно.

Звездите нямат като планетите пръстенови системи, но ако друго тяло, като например кафяво джудже или голяма планета, обикаля в орбита около звездата и има пръстенова система, то би могло да създаде подобна крива на блясъка.

Кривите на блясъка на двата обекта не съвпадат перфектно, но изследователите моделираха случая, ако една голяма планета с пръстенова система би произвела окултация на EPIC 204376071 и се получи почти точно съответствие с техните наблюдения (отново вижте анимацията по-горе).

Не е идеално - моделът изисква 28-дневен орбитален период на разстояние около 10% от това между Земята и Слънцето.

Но тъй като събитието се наблюдава само веднъж на 160 дни, каквото и да е орбита около звездата, не може да има орбитален период по-кратък от 80 дни. Така че има малко дилема - въпреки че моделираната крива на блясъка е доста убедителна.

Кредит: Rappaport et al., MNRAS, 2019

Другото потенциално обяснение, което излагат изследователите, е пласт прах, който се движи между нас и звездата, по-дебел при водещия ръб и след това изтъняващ (показан на горната схема), в непостоянна орбита около звездата. Моделираната крива на блясъка, която би се произвела, не съвпада напълно с тази на диска.

Изследователите не смятат, че предложените са най-вероятните сценарии, но определено не са напълно невъзможни.

Двете криви на блясъка могат да се видят по-долу, дискът отляво и праховият пласт отдясно. Моделите са в синьо, а данните от наблюденията са в червено.

Кредит: Rappaport et al., MNRAS, 2019

Астрономите добавят, че е твърде рано да се правят окончателни заключения за това коя от двете хипотези е вярна. Необходими са още проучвания на EPIC 204376071, по-специално измервания на радиалната скорост за търсене на доказателства за орбитално тяло и наблюдения за търсене на разсеяна светлина от дискови структури или доказателства за спътници с малка маса.

А дотогава - ще се радваме на още една загадка от семейството на странните звезди.